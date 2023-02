Seinfeld: due programmatori hanno creato una parodia da un'IA che durerà per sempre

Seinfeld è tornato grazie ai co-creatori di una piattaforma di intelligenza artificiale, Skyler Hartle e Brian Habersberger, che hanno fondato Nothing, Forever, show che replica la celebre serie anni '90 e che va in onda ininterrottamente su Twitch. Questa versione ha debuttato il 14 dicembre con tanto di musiche e dialoghi generati da algoritmi.

"È una sit-com generata dall'intelligenza artificiale... sul nulla", così un teaser di TikTok descrive lo show, riprendendo il format noto di Seinfeld, dove sostanzialmente tutti i personaggi interagivano tra loro e lo show andava avanti senza una trama vera e propria e in cui i personaggi non dovevano mai avere una vera evoluzione.

"Con il miglioramento dei media generativi, abbiamo l'idea che in qualsiasi momento si potrà accendere l'equivalente futuro di Netflix e guardare uno show ininterrottamente, per quanto si vuole", ha dichiarato il co-creatore Hartle a Vice. "Non avrai solo sette stagioni di uno show, ma settecento o infinite stagioni di uno show con contenuti freschi ogni volta che lo vorrai. E così questo è diventato uno dei nostri obiettivi fondamentali".

E ha aggiunto: "Il nostro principio di base è stato: possiamo creare uno show in grado di generare contenuti di intrattenimento per sempre? Perché è proprio in questo senso che vediamo il futuro. Il nostro obiettivo, con le prossime iterazioni o i prossimi show che pubblicheremo, è quello di commercializzare uno show che abbia una qualità simile a quella di Netflix".

I dialoghi di Nothing, Forever sono basati sul modello linguistico GPT-3 di OpenAI. I dialoghi e la regia delle scene sono interamente generati dalla piattaforma IA. Lo show può anche cambiare in base al feedback degli utenti di Twitch attraverso la chat in streaming. Quindi, le migliori battute di Seinfeld saranno ricreate nella versione IA?

"Lo spettacolo può effettivamente cambiare e la narrazione si evolve in base al pubblico", ha detto Hartle. "Uno dei fattori principali a cui stiamo pensando è come coinvolgere le persone nella creazione della narrazione in modo che diventi la loro".

Come in Seinfeld, un personaggio ispirato a Jerry e chiamato Larry (presumibilmente dal nome del creatore della serie Larry David) si esibisce in stand-up comedy per concludere alcune scene, che erano un punto fermo dello show.

L'intelligenza artificiale sta entrando prepotentemente nel campo dell'intrattenimento, e proprio qualche giorno fa Robert Zemeckis ha annunciato l'intenzione di ringiovanire Tom Hanks con il deepfake (ovviamente una versione più potenziata); Seinfeld è disponibile su Netflix con tutte le sue nove stagioni.