Seinfeld: Netflix si assicura i diritti di tutti gli episodi a partire dal 2021

Come annunciato dalla stessa Netflix, tutti gli episodi delle nove stagioni di Seinfeld approderanno sulla piattaforma digitale a partire dal 2021, ovvero quando entrerà in vigore l'esercizio dei diritti di sfruttamento.

Insieme a Friends e The Office, Seinfeld è una delle sit-com più ambite dai servizi di streaming in circolazione e dopo aver perso proprio Friends, che lascerà Netflix a breve, il colosso americano ha deciso di accaparrarsi proprio Seinfeld che in questo momento negli Stati Uniti è in streaming su Hulu (di proprietà Disney) mentre in Italia è possibile recuperarla su Amazon Prime Video.

Creata da Jerry Seinfeld e Larry David, Seinfeld è stato trasmesso originariamente dalla NBC dal 5 luglio 1989 al 14 maggio 1998 per 9 stagioni. Ambientato prevalentemente in un appartamento dell'Upper West Side a New York, lo show vede anche fra i suoi protagonisti gli amici di Jerry, co-creatore e protagonista dello show in una versione fittizia di se stesso, tra cui George Costanza, Elaine Benes e Cosmo Kramer. Nel corso della sua storia la serie ha conquistato 10 Emmy Award e 3 Golden Globe, battendo più volte negli ascolti la quasi coeva Friends, e il suo finale, trasmesso il 14 maggio 1998, è presto diventato il quarto più visto in televisione di tutti i tempi con i suoi 76 milioni di telespettatori collegati.

Co-creatore dello show insieme a Seinfeld è Larry David, celebre per aver poi dato vita anche alla serie Curb Your Enthusiasm e per essere stato il protagonista del film di Woody Allen, Basta che funzioni.

Al momento non è stato reso noto quanto Netflix ha pagato per l'esclusiva dei diritti della serie, ma sappiamo che Seinfeld sarà accessibile da Netflix a partire dal 2021.