Selena Gomez accusata di aver violato regole dello sciopero: che è successo su Instagram?

Come capita di fare a praticamente tutti gli attori, nel momento in cui un proprio prodotto viene pubblicato o arriva nelle sale, scatta automaticamente la promozione. Quanto fatto da Selena Gomez nelle ultime ore quindi non ha nulla di strano, ma in un momento come questo, condizionato dagli scioperi, è stato considerato non conforme alle regole.

Gli utenti di Instagram hanno accusato la star di Only Murders in the Building di aver violato le regole di sciopero della SAG-AFTRA per aver postato un video che in seguito è stato cancellato.

Co-protagonista insieme a Martin Short e Steve Martin (che è anche co-creatore e co-scrittore dello show), Only Murders in the Building segue tre sconosciuti che indagano su misteriose morti nel loro appartamento nell'Upper West Side. L'apprezzamento comune di Charles (Martin), Mabel (Gomez) e Oliver (Short) per i podcast di cronaca nera ispira il trio a creare una propria serie podcast basata sulle loro scoperte.

Sebbene la Stagione 3 di Only Murders in the Building sia attualmente in streaming su Hulu e Disney+, il cast non può promuovere la mystery comedy a causa delle regole dello sciopero SAG-AFTRA.

Tuttavia, la Gomez ha ricevuto le critiche degli utenti di Instagram per aver postato un video in cui aveva taggato l'account Instagram di Only Murders in the Building. Secondo Variety, la Gomez ha intitolato il post "missing and wanting" e ha raccolto oltre 1,1 milioni di like in 15 ore prima di cancellarlo dal suo account. Sebbene l'attrice non abbia promosso la serie TV e non abbia nemmeno parlato nel clip, il video sembrava provenire dal set di Only Murders in the Building (a proposito, date un'occhiata alle easter egg su Meryl Streep).

Con i suoi oltre 428 milioni di follower, Selena Gomez è la donna più seguita su Instagram e il terzo utente più seguito al mondo dopo i calciatori Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Nelle sue regole dello sciopero, tuttavia, la SAG-AFTRA sottolinea che gli attori non possono promuovere le produzioni televisive attraverso interviste, social media, eventi di anteprima o altri mezzi. Sebbene si discuta tra gli utenti di Instagram se il video abbia violato le regole della SAG-AFTRA, non si può negare che il suo post avesse già raggiunto milioni di persone in tutto il mondo prima di essere eliminato.