Selena Gomez e Apple TV annunciano il docufilm My Mind & Me: ecco quando uscirà

In attesa di rivederla nella già annunciata terza stagione di Only Murders in the Building, Selena Gomez sbarcherà su Apple TV+ con il nuovo Apple Original Film Selena Gomez: My Mind & Me.

Diretto e prodotto da Alek Keshishian, Selena Gomez: My Mind & Me uscirà in tutto il mondo il 4 novembre su Apple TV+: dopo anni sotto i riflettori, Selena Gomez raggiunge una fama inimmaginabile, ma proprio quando è al picco della celebrità, una svolta inaspettata la trascina nell'oscurità.

Questo documentario unico, crudo e intimo ripercorre il viaggio durato sei anni della star, attraverso cui ha ritrovato una nuova luce. Come artista discografica, Selena Gomez ha venduto più di 210 milioni di singoli in tutto il mondo e ha fatto registrare oltre 45 miliardi di streaming complessivi della sua musica. Quest'anno ha ricevuto una nomination ai Grammy per il suo primo EP interamente in spagnolo e una nomination agli Emmy per il suo ruolo nella serie acclamata dalla critica Only Murders in the Building, in cui recita come protagonista al fianco di Steve Martin e Martin Short.

Alek Keshishian ha diretto il documentario di maggior successo della sua epoca, l'iconico film acclamato da pubblico e critica A letto con Madonna, ancora oggi considerato uno dei film più influenti del suo genere. Questo progetto segna il secondo lavoro di Apple con i produttori Lighthouse Management + Media e Interscope Films, dopo la collaborazione per il documentario nominato agli Emmy Award Billie Eilish The World s a Little Blurry.