Selena Gomez offesa da Bayside School, le scuse: 'Non volevamo scherzare sulla sua salute'

Brutto scivolone quello di Bayside School: la nuova stagione reboot della storica serie andata in onda tra il 1993 e il 1994 ha infatti visto i fan insorgere in seguito ad una battuta su Selena Gomez giudicata decisamente poco riuscita da buona parte degli spettatori.

"So per certo che il donatore del rene di Selena Gomez sia stata la mamma di Justin Bieber. Dio, vorrei avere il mio telefono per darti le prove" asserisce una studentessa durante l'episodio 6, mentre un'altra risponde: "Sei un'idiota. È stata Demi Lovato. Sono migliori amiche, come noi due".

Una battuta, quella sul trapianto di rene subito dalla cantante e attrice (per la cronaca: a donare fu l'attrice Francia Raisa) che ha fatto storcere il naso a più di un fan di Gomez: il polverone immediatamente sollevatosi sui social ha dunque fatto sì che la questione arrivasse alle orecchie della produzione stessa, che ha deciso di porgere immediatamente le proprie scuse.

"Ci scusiamo. Non è mai stata nostra intenzione prenderci gioco delle condizioni di salute di Selena Gomez. Ci siamo messi in contatto con il suo team e abbiamo fatto una donazione alla sua associazione, la Selena Gomez Fund for Lupus Research" si legge nel comunicato di Peacock. Per saperne di più, intanto, qui trovate il trailer del reboot di Bayside School.