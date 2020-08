Selena Gomez torna in TV, reciterà in una comedy Hulu con Steve Martin e Martin Short

Selena Gomez è pronta a fare il suo ritorno sul piccolo schermo. Secondo quanto riportato da Deadline, la pop star sarà protagonista insieme a Steve Martin e Martin Short della serie comedy Only Murders in the Buildings targata Hulu.

Creata e scritta da Martin e Short, la sitcom segue tre sconosciuti che condividono un ossessione per i crimini realmente accaduti e si ritrovano improvvisamente coinvolti in un caso. Dan Folgeman e Jess Rosenthal, creatori di This Is Us, ricopriranno il ruolo di produttori esecutivi insieme a Martin, Short e John Hoffman.

"Ho visto il progetto mercoledì, ed è stata la migliore ora che ho avuto in tutta la settimana" ha commentato Craig Erwich, responsabile dei titoli originali Hulu. "È davvero speciale, sorprendente ed emozionante. È una serie molto moderna e auto-referenziale riguardo ai podcast e gli omicidi, ha in serbo diverse grosse sorprese. Quando sarà pronta, verrà qualcosa di davvero speciale."

Apparsa l'anno scorso ne I Morti non Muoiono di Jim Jarmush e Un giorno di pioggia a New York di Woody Allen, la Gomez è diventata celebre proprio in TV grazie al ruolo di Alex Russo nella serie Disney Channel I maghi di Waverly. Negli anni ha recitato in diverse pellicole tra cui anche Altruisti di diventa e In Dubious Battle - Il coraggio degli ultimi di James Franco.