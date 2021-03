Selling Sunset e Bling Empire, Netflix rinnova le due serie e promette nuovi show

In un comunicato stampa ufficiale, Netflix ha annunciato il rinnovo di due serie che negli ultimi mesi hanno conquistato il pubblico, anche a causa del lockdown che ha dato al pubblico molto più tempo da trascorrere sul divano davanti alla tv: si tratta di Selling Sunset e Bling Empire, due "docusoap", che saranno presto affiancate da altri titoli.

In particolare, Selling Sunset è stata rinnovata per due stagioni e Bling Empire per una. La piattaforma streaming, inoltre, ha ordinato ai creatori degli show due nuovi progetti.

Dal produttore esecutivo di Bling Empire arriva così My Unorthodox Life, una serie "incentrata sulla vita personale e professionale del magnate della moda Julia Haart, ex membro di una comunità ebraica ultraortodossa divenuta CEO di Elite World Group". La serie racconterà anche la vita dei quattro figli di Julia Haart, "un TikToker, un designer di app, un avvocato e un liceale diviso tra due culture contrastanti."

Il creatore di Selling Sunset, Adam DiVello, realizzerà invece una nuova serie ancora senza titolo, che racconterà le vicende di Allure Realty, società immobiliare della costa della Florida, dalla gestione tutta al femminile e rigorosamente all black. "Queste donne sono tanto divertenti quanto ferocemente ambiziose, e gareggiano per salire in cima al sontuoso mondo degli immobili di lusso sul lungomare."

Secondo Brandon Riegg di Netflix, "le docusoap offrono una distrazione divertente e spensierata, e possono ispirare un dibattito interessante. Possono fornire un punto di vista molto diverso dal nostro."

