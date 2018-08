Selma Blair protagonista della nuova serie sci-fi di Netflix, 'Another Life'

Deadline riporta che Selma Blair, protagonista di Hellboy, Hellboy: The Golden Army e American Crime Story, si è unita al cast di Another Life, nuova serie sci-fi prodotta da Netflix.

La Blair, che recentemente ha reso pubblico il suo sostegno al regista James Gunn, reciterà accanto alla già annunciata Katee Sackhoff (Battlestar Galactica) nella serie creata da Aaron Martin (Slasher, Saving Hope).

Another Life è incentrata sull'astronauta Niko Breckinridge (Sackhoff), la sua missione è quella di trovare nuove forme di vita intelligenti nell'universo. Le Breckinridge guida un'equipaggio per scoprire le origini di un misterioso artefatto alieno. Mentre indagano, si ritroveranno ad affrontare un pericolo inimmaginabile in quello che potrebbe benissimo trasformarsi in un viaggio di sola andata.

La Blair interpreterà una influencer dei media che userà il giornalismo, i social media e un'intelligenza acuta nel tentativo di svelare al mondo una delle più grandi storie di tutti i tempi. Martin è creatore, showrunner e produttore esecutivo insieme a Noreen Halpern (Rookie Blue, Haven), che sarà produttore esecutivo del progetto tramite la sua etichetta Halfire Entertainment.

Tra le nuove serie di Netflix attualmente in produzione ricordiamo le attesissime The Witcher, Locke & Key e la terza stagione di Marvel's Daredevil, che arriverà entro la fine del 2018.