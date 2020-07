Selvaggia Lucarelli, duro attacco a Pierluigi Diaco: 'un caso inquietante'

Nel giorno in cui Pierluigi Diaco ha dato l'addio ai social network, arriva un altro attacco per lui. A sferrarlo è Selvaggia Lucarelli, sulle colonne de Il Fatto Quotidiano, dove ha duramente attaccato il conduttore di Io e Te.

La Lucarelli definisce Diaco "un caso inquietante", in quanto "litiga con un personaggio da un ego straripante e ipertrofico, con cui sarebbe difficile una pacifica convivenza per chiunque: se stesso".

"Immaginate il dramma di questo povero conduttore che ogni volta che deve intervistare qualcuno nel suo programma Io e te, rivolge le domande a se stesso, in una sorta di corto circuito marzulliano, dandosi poi ragione, complimentandosi per il suo acume, stringendosi la mano e dando appuntamento alla prossima puntata con un ospite eccezionale, che ha corteggiato a lungo: se stesso" continua la popolare scrittrice e blogger, probabilmente riferendosi alla recente polemica tra Diaco ed Alberto Matano, che aveva duramente attaccato a seguito dell'addio di Lorella Cuccarini a La Vita In Diretta.

Diaco qualche giorno fa era stato al centro delle polemiche ed aveva subito degli attacchi a causa della sua omosessualità: "la mia sessualità non è una patente di identità ma un dettaglio della mia personalità. Sono unito civilmente, sono cattolico e sono un elettore moderato che vota centrodestra. Posso avere lo stesso rispetto di chi vota a sinistra senza essere tacciato di fascismo? Il buon senso non è né di destra né di sinistra. Del resto Giorgia Meloni, che è prima di tutto mia amica, la vogliamo liquidare come un fenomeno di destra? A me sembra una donna coraggiosa con posizioni anticonvenzionali e affatto ideologiche. Come del resto Salvini. E i loro elettori".