Selvaggia Lucarelli svela i compensi degli ospiti di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso è ancora al centro delle polemiche. Dopo la raccolta firme indirizzata a Mediaset, in cui è stata chiesta la cancellazione dei programmi, questa volta la conduttrice finisce sotto la lente di Selvaggia Lucarelli.

La giornalista, in un lungo articolo pubblicato su TPI, ha svelato alcuni retroscena, e nello specifico si è soffermata sui compensi che la produzione garantirebbe agli ospiti in studio, che avrebbero toccato anche 50mila Euro.

"La D'Urso può contare su un ventaglio di ospiti terrificanti, avanzi di balera che non hanno nulla da perdere" scrive, secondo cui "nei suoi salotti, si intravedono anche giornalisti e/o persone rispettabili (le due cose non vanno sempre insieme). Penso a persone che non dovrebbero star lì perché non se lo meritano".

Interessante è la parte sui compensi. Lucarelli scrive che la D'Urso sarebbe in grado di garantire agli ospiti cachet che "non esistono in alcun altro talk show televisive", e "se puoi pagare qualcuno 7, 30, 50 000 euro (chiedere a Mediaset i cachet per esempio di Moric o Morgan), è anche comprensibile che alla fine chi teme la carestia ceda. Però alla fine i programmi non li fa chi li conduce, ma chi ci va, e quindi i suoi complici sono parecchi".