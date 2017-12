Sembra che Agents of S.H.I.E.L.D. abbia infine aperto le porte al Multiverso Marvel!

Durante i primi episodi della nuova stagione di Agents of S.H.I.E.L.D. , lo show ha introdotto concetti complessi e futuristici come il viaggio del tempo e soprattutto il Multiverso. Ma cosa comportano queste sconvolgenti novità per il

Attenzione possibile Spoiler

Diversamente da quanto lasciato intendere dallo scorso finale di stagione, la season premiere di Agents of S.H.I.E.L.D. ha svelato che Coulson e i suoi non sono semplicemente finiti nello spazio aperto. Al contrario, il monolite Kree ha fatto sì che lo S.H.I.E.L.D. finisse in un futuro distante almeno novant’anni, dove il team ha scoperto che proprio Daisy “Quake” Johnson, tra qualche anno, utilizzerà i suoi poteri per distruggere il pianeta Terra.



Sorvolando sulle motivazioni che potrebbero spingere Daisy a compiere questo terrificante gesto, la rivelazione appare alquanto illogica, in quanto proprio la donna è uno degli agenti spediti nel futuro. Dal momento che la Terra era ancora integra al momento della sua scomparsa, le conoscenze ottenute dopo il viaggio nel tempo, secondo la logica del personaggio, dovrebbero infatti permettere alla fanciulla di prevenire la distruzione del pianeta. Com’è possibile, dunque, che la Terra sia ancora distrutta nel futuro visitato dall’organizzazione spionistica e antiterroristica?



Proprio Daisy, nel corso del più recente episodio del serial, ha discusso questa teoria col suo nuovo “amico” Deke, il furfante che ha trovato il team di Coulson dopo il suo arrivo nel futuro. Sempre lui, inoltre, ha permesso che la squadra potesse scoprire il ruolo di Quake nella distruzione del pianeta Terra. E mentre Daisy sostiene di non aver distrutto il pianeta, aggiungendo che non lo farebbe mai, Deke spiega che l’unica risposta al dilemma stia proprio nel Multiverso.

Stando alle teorie della meccanica (o fisica) quantistica, il concetto di multiverso suggerirebbe infatti l’esistenza di infinite timeline diverse tra loro: Daisy potrebbe dunque aver distrutto una Terra parallela, o comunque essere finita in un futuro alternativo.



Agents of S.H.I.E.L.D. torna venerdì prossimo sulla rete statunitense ABC.