Sembra che nella serie DC Titans vedremo un noto membro della famiglia criminale Maroni

ha confermato che la serie tv live-action Titans della, che è attualmente in produzione, conterà la presenza di un certo personaggio della famiglia criminale

Prima, alcune foto dal set della serie Titans provenienti da Talkies Network hanno rivelato che potremmo vedere un personaggio della famiglia criminale Maroni, poi, Heroic Hollywood, ha successivamente confermato la cosa. Non è chiaro se la serie sarà caratterizzata da Big Lou o Salvatore, comunque, vale la pena notare che Tony Zucco, un membro del crimine organizzato di Gotham, è già stato confermato per apparire nella serie.

Titans segue un gruppo di giovani supereroi provenienti da tutto il DC Universe con Dick Grayson (Brenton Thwaites) che emerge dall'ombra per diventare il leader della squadra senza paura di nuovi eroi conosciuti come i Titani. Titans vedrà Brenton Thwaites come Dick Grayson, Anna Diop come Starfire, Teagan Croft come Raven, Lindsey Gort come Detective Amy Rohrbach, Alan Ritchson come Hawk, Minka Kelly come Dove, e Ryan Potter come Beast Boy. Di seguito la sinossi ufficiale:

"Titans esplora uno dei team dei fumetti più famosi di sempre. Segue un gruppo di giovani supereroi reclutati da ogni angolo dell'universo DC. Nella serie di azione e avventura, Dick Grayson sarà il leader di una banda senza paura di nuovi eroi che include Starfire, Raven e altri.”

La serie live-action Titans è impostata per la premiere nel 2018. Avrà 13 episodi e sarà rilasciata sul prossimo servizio digitale di DC.