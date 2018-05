Sembra che il Team Supergirl stia per portare a casa un importante risultato

The CW ha rilasciato le prime foto inedite di "The Fanatical”, l’episodio di Supergirl che verrà trasmesso il 21 Maggio e che vedrà la Ragazza d’Acciaio alla ricerca di un modo per sbarazzarsi della sua più pericolosa rivale: la Worldkiller Reign, che di recente è divenuta persino più potente di prima.

A giudicare dalle foto proposte in calce all’articolo, sembra che il Team Supergirl riuscirà a catturare l’aliena e a rinchiuderla nel laboratorio di Lena Luthor (Katie McGrath). La donna, infatti, risulta bloccata su una sedia e non appare esattamente felice della propria situazione.



Che il team abbia finalmente trovato un modo per “salvare” Sam, ossia il lato umano della criminale Reign?” La sinossi ufficiale dell’episodio, che vi ri-proponiamo di seguito, indica che un ex-componente del bizzarro Culto di Rao fornirà a Kara (Melissa Benoist) e James (Mehcad Brooks) un diario contenente delle preziose informazioni sulla Worldkiller e su come fermarla. Con o senza il diario, comunque, non sarà facile per il Team Supergirl sbarazzarsi dell’aliena e mettere fine al suo regno di terrore.



La puntata, inoltre, vedrà James riflettere sul proprio alter-ego, Guardian, e sul significato dell’essere un supereroe. La situazione potrebbe costringerlo addirittura a ritirarsi o rendere pubblica la sua doppia identità.

“JAMES PRENDE IN CONSIDERAZIONE L’IDEA DI RIVELARSI COME IL GUARDIANO - Quando Tanya (la guest star Nesta Cooper), una discepola di Coville, fugge da quel che è rimasto del Culto di Rao, regala a Kara (Melissa Benoist) e James (Mehcad Brooks) un diario che potrebbe nascondere la chiave per salvare Sam (Odette Annable). Qualcuno scopre la vera identità del Guardiano e minaccia di mascherare James qualora l’uomo non faccia quanto gli viene chiesto. James contempla cosa voglia dire essere un vero vigilante senza maschera in America.”



“Mairzee Almas ha diretto l’episodio scritto da Paula Yoo & Eric Carrasco.”

Supergirl torna ogni lunedì su The CW.