Sembra che The Flash troverà almeno un altro "sorprendente" alleato nel finale di stagione

Il network statunitense The CW ha rilasciato in rete la sinossi ufficiale di "We Are The Flash”, ossia l’episodio finale della quarta stagione di The Flash. Come si concluderà la faida fra il velocista scarlatto ed il criminale noto come “Il Pensatore” cui abbiamo assistito negli ultimi mesi? Tutti i dettagli dopo il salto!

Riportata di seguito, la sinossi è molto breve, ma quantomeno promette la presenza di un “sorprendente alleato” che si unirà alle fila del Team Flash contro il perfido Clifford DeVoe/Il Pensatore (Neil Sandilands). A questo punto, il suddetto alleato potrebbe essere chiunque, inclusa la stessa Marlize DeVoe (Kim Engelbrecht), che nel più recente episodio di The Flash ha tradito il marito e lo ha intrappolato in una dimensione tascabile.



Intervistato da ComicBook, il produttore esecutivo Todd Helbing ha recentemente parlato proprio del personaggio di Marlize, rivelando interessanti dettagli sulla sua caratterizzazione: “Marlize DeVoe è una persona davvero fedele. Intendeva davvero ‘aggiustare’ l’umanità, ma durante la stagione DeVoe è diventato sempre più intelligente e meno emotivo - ragion per cui ha creato il Weeper. […] Ma non penso che credo che [DeVoe] avesse previsto quanto si sarebbe emotivamente distaccato e quanto questo suo cambiamento avrebbe influenzato Marlize ed il loro rapporto”.

Di seguito vi proponiamo infine la sinossi di "We Are The Flash”, ricordandovi che The Flash torna ogni martedì sulla rete statunitense The CW.

“SEASON FINALE — Il Team Flash potrà contare su un sorprendente alleato nella battaglia contro DeVoe (Neil Sandilands). David McWhirter ha diretto l’episodio scritto da Todd Helbing & Eric Wallace.”