Sendhil Ramamurthy, star di The Flash, spera nella redenzione di Bloodwork

Nella sesta stagione di The Flash c'è un prima e un dopo la Crisi, che presto si scatenerà sull'Arrowverse. A pochi giorni dal mega-evento crossover, però, Barry Allen e i suoi alleati dovranno arrivare alla resa dei conti con Bloodwork, un avversario formidabile che secondo Sendhil Ramamurthy meriterebbe una sorta di redenzione.

Ramamurthy sa che il suo personaggio si è macchiato di azioni imperdonabili nel mondo reale, ma sembra che siano state commesse per paura e disperazione, due elementi che potrebbero lasciare spazio a una redenzione.



"Penso che possa accadere perché ci troviamo in un microcosmo con parti di mondo reale", ha dichiarato l'attore a ComicBook.com. "In questo tipo di mondi perfetti, chiunque può essere redento. Indipendentemente da quanto hai fatto schifo o delle orribili azioni che hai commesso, c'è sempre un modo per redimersi e c'è bisogno di lavoro. Deve essere faticoso riuscirci". Secondo Ramamurthy, ci vuole tanto impegno per fare in modo che "le persone decidano di perdonare qualcuno per le sue azioni orribili".

Diverso è il discorso nel mondo reale, dove "non c'è redenzione per certe azioni. Ma nell'Arrowverse... mi piacerebbe se fosse possibile". Quello che si augura per il suo dottor Ramsey Rosso è che possa dire "Si, sono stato terribile, mi sono sbagliato", per poi provare a fare ammenda con le persone che ha ferito. "Questo è quello che voglio fare. Penso che sia un modo un po' idealistico di guardare le cose e ovviamente non è possibile nel mondo reale, ma in quel tipo di mondo penso che potrebbe esserlo".

E voi, perdonereste Bloodwork?



In un'altra intervista, invece, Ramamurthy ha parlato degli ultimi istanti prima della Crisi. Per maggiori informazioni, segnaliamo il promo del midseason finale di The Flash, in cui Barry Allen (Grant Gustin) non è più se stesso e avrà bisogno dell'aiuto dei suoi amici.