Senna: Kaya Scodelario si unisce al cast della serie Netflix sul campione di F1

Dopo aver finito le riprese della serie The Gentlemen di Guy Ritchie, Kaya Scodelario ha già trovato il suo prossimo progetto: si unirà al cast di Senna, serie Netflix che racconterà la vita e l'epopea del leggendario tre volte Campione del Mondo di Formula 1, Ayrton Senna. L'attrice raggiunge nel cast Gabriel Leone, che impersonerà il pilota.

La Scodelario, la cui madre è originaria di San Paolo, terra d'origine di Senna, interpreterà un personaggio creato appositamente per la serie, le cui riprese si svolgeranno in Brasile e in Argentina. L'attrice è nota per la sua partecipazione a The Maze Runner - Il labirinto e all'ultimo Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar.

La serie in sei parti racconterà la vita del tre volte campione di Formula 1 nel superamento di gioie e dolori, esplorando la sua personalità e le sue relazioni personali. Il punto di partenza della serie sarà l'inizio della carriera agonistica di Ayrton, quando si trasferisce in Inghilterra per gareggiare in Formula Ford, fino al tragico incidente di Imola, in Italia, durante il Gran Premio di San Marino del 1994.

Senna è prodotto dalla casa di produzione brasiliana Gullane, fondata da Caio e Fabiano Gullane, con il regista brasiliano Vicente Amorim come showrunner. È diretta da Vicente Amorim e Julia Rezende. La serie è prodotta in collaborazione con la famiglia di Senna.

"Essendo per metà brasiliana, è sempre stato un mio sogno lavorare a una produzione brasiliana. È un onore essere coinvolta in un progetto che racconta la storia di Ayrton, un vero eroe nazionale che significa tanto per il popolo brasiliano e per il mondo intero. È una responsabilità enorme e sono davvero entusiasta di intraprendere questo viaggio", ha dichiarato la Scodelario.

Curiosamente, Gabriel Leone - attore che impersonerà Senna - è nel cast di Ferrari, il film sul fondatore della mitica scuderia italiana diretto da Michael Mann e con Adam Driver protagonista.

"È un'enorme responsabilità e un grande onore poter rappresentare una leggenda che ha ispirato così tante persone con la sua vita, mostrando al mondo il talento sportivo brasiliano", ha dichiarato l’attore Gabriel Leone in una nota ufficiale riportata dal sito di Netflix. "La possibilità di presentare questa storia a milioni di persone in innumerevoli paesi grazie a Netflix mi porta a vedere questo ruolo come uno dei più importanti della mia carriera".