Il seno esplosivo di Chiara Ferragni scatena gli haters: ecco la sua risposta

Chiara Ferragni è uno dei personaggi più controversi del web ma, se da un lato la nota influencer può vantare uno dei profili Instagram più seguiti al mondo con oltre 20 milioni di follower, dall'altro, è spesso costretta a fronteggiare i commenti inaciditi degli haters.

In uno dei suoi scatti più recenti, mentre si mostra in ascensore con suo marito Fedez, Chiara ha mostrato un décolleté esplosivo che ha spinto molti a pensare che ci fosse lo zampino del chirurgo estetico.

Un utente infatti ha commentato la foto acidamente con: "Hai le tette rifatte" e laconica è stata la risposta della Ferragni che ha semplicemente detto di no. In suo soccorso sono prontamente giunte le follower più affezionate. Una follower ha detto: "Hai mai sentito parlare di push up?" mentre un'altra "E poi basta con la storia che si è sexy solo con il seno rifatto". Manco a dirlo lo scatto ha fatto il pieno di like e ha conquistato il web per il suo stile inconfondibile.

Questa non è di certo la prima volta che Chiara Ferragni viene offesa da un hater per le dimensioni del suo seno ma, sembra che l'imprenditrice digitale riesca sempre a trovare il mondo di farsi scivolare tutto addosso lanciando spesso messaggi di body positivity.