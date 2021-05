Avanti un altro pure di sera, panico in studio: ecco la reazione di Paolo Bonolis

Avanti un altro è tornato nella sua versione sera e con esso anche le innumerevoli gaffe e le moltissime circostanze imbarazzanti. Proprio nella puntata andata in onda ieri sera, in studio si è scatenato il panico quando l'anziana valletta è caduta rovinosamente per terra.

Uno dei concorrenti del celebre programma di Canale 5, aveva infatti preso in braccio la donna e aveva iniziato a correre per lo studio. Purtroppo però, l'uomo è inciampato e così la povera donna ha preso un colpo molto forte, finendo sul pavimento. Paolo Bonolis, visibilmente preoccupato, le si è subito avvicinato: "Si è fatta male?", ha chiesto facendole rimuovere il casco trasparente che indossava sul capo. Per fortuna l'anziana valletta, seppur molto dolorante non ha riportato alcun danno e si è rialzata dopo qualche momento di terrore.

Il concorrente che stava portando la donna in braccio era un "esperto della corsa con moglie" e voleva mostrare al pubblico in studio e da casa tutte le sue qualità. Purtroppo però le cose non sono andate nel migliore dei modi. Dopo tanta preoccupazione, Bonolis ha tentato di sdrammatizzare, chiedendo se fosse presente in studio un prete.

"L'incidente di poc'anzi non ha portato a niente, grazie al cielo", ha spiegato poi lo stesso conduttore, "La signora è in perfette condizioni. Si è schiuso un orizzonte per il signore che non farà più la corsa con la moglie, ma direttamente il lancio della medesima. Più tira lontano la moglie e più beve birra".