Serena Bortone, lite in diretta con Rula Jebreal: ecco cosa è successo

Nelle puntata odierna di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone oltre ad ever ospitato Filippo Magnini, ha accolto anche Jula Jebreal. Proprio con la giornalista di origine palestinese, è scoppiato un acceso diverbio.

Serena Bortone nel corso dell'intervista parlando della lotta per l'emancipazione della Jebreal ha detto: "La condanna ad essere vittime che deriva dal patriarcato è una condanna dalla quale ci si deve ribellare e tu ti sei ribellata benissimo grazie a una figura che descrivi come il primo femminista che hai incontrato nonostante fosse musulmano conservatore".

A questo punto, la giornalista palestinese evidentemente stizzita per le parole da lei pronunciate ha interrotto la giornalista e ha ribattuto: "Non riesco a capire cosa vuol dire ‘nonostante musulmano’ sembra che i musulmani sono… cioè la questione della violenza contro le donne non è una questione di religione né di razza. E’ sbagliato dirlo".

La Bortone evidentemente imbarazzata ha provato a minimizzare la cosa, sottolineando che il riferimento alla religione era indicato chiaro e tondo nel suo libro, a quel punto Jula Jebreal ha detto: "Sì io ho scritto che era un uomo musulmano ed era il primo femminista che credeva che l’arma più potente era l’istruzione ma non ho detto nonostante".

La Bortone a quel punto nel tentativo di rasserenare gli animi e chiudere la questione ha aggiunto: "Hai fatto bene a riprendermi perché non volevo fraintendimenti".