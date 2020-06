Serena Enardu confessa: 'Ecco i reali motivi della rottura con Pago'

Continua a tenere banco la fine della storia d'amore tra Pago e Serena Enardu, crisi che è cominciata durante la loro partecipazione a Temptation Island e poi non ha fatto che incrinarsi sempre di più da due anni a questa parte, tra vari tira e molla.

A parlare stavolta è Serena, che ha rilasciato un'intervista a Uomini e Donne Magazine in cui chiarisce quali sono stati i reali motivi che l'hanno spinta per l'ennesima volta a rompere con il cantante, che non hanno nulla a che fare con Alessandro Graziani, ex tentatore di Temptation Island.

Proprio per quest'ultimo Serena ha voluto spendere un paio di parole per mettere un punto nella questione: "Mi dispiace molto che qualcuno abbia provato a strumentalizzare questa persona, riaprendo un capitolo già chiuso: voglio pensare che Pago sia stato consigliato male e che non ci siano solo interessi sentimentali dietro questa faccenda. Per quanto riguarda me e lui smentisco il fatto che ci siamo lasciati per dei messaggi che ha letto sul mio cellulare. Questa è una montatura per cercare di uscirne come vittima", ha detto Serena alla rivista.

Questi presunti messaggi che secondo Pago sarebbero stati il motivo della rottura, sono stati smentiti sia da Alessandro nell'intervista in diretta televisiva, che da Serena stessa. L'influencer ha riferito che la lite scatenante risalirebbe ad atteggiamenti di gelosia di Pago nei confronti di un amico di Serena, che hanno dimostrato alla Enardu quanto l'atteggiamento del suo compagno fosse malato: "Per me l’amore non è una gabbia: rispetto e apprezzo gli spazi che l’altro si ritaglia, perché penso possano anche servire a nutrire la coppia. Evidentemente io e Pacifico amiamo in maniera diversa", e nell'occasione della lite l'avrebbe cacciato di casa.

Una doccia fredda per Serena, che dopo l'esperienza del Grande Fratello pensava fosse tornato tutto bello come un tempo, infatti aggiunge: "Il primo periodo del lockdown insieme lo abbiamo vissuto benissimo. Mi sono innamorata di lui una seconda volta: credevo che fosse cambiato e avesse lavorato su sé stesso. Da quando eravamo tornati insieme da parte mia c’era stato il massimo impegno per fargli percepire il mio amore. Ci ho messo tutta me stessa. Ho provato a lavorare su alcuni aspetti del mio carattere che spesso mi portano a manifestare i miei sentimenti in modo diverso dagli altri, per far sì che questo non fosse più un limite. A un certo punto, però, ho iniziato ad avvertire la sensazione che dovessi essere solo io a impegnarmi per ricostruire il rapporto".

E per il futuro della coppia Serena si augura che i due non tornino insieme, concludendo l'intervista dichiarando: "lo sono nata libera e mi auguro di aver vicino qualcuno che mi permetta di esserlo, apprezzando i| fatto che non mi piaccia vivere sotto una campana di vetro. Qualcuno che non veda della malizia in tutti i miei rapporti".