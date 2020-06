Serena Enardu replica duramente a Pago: 'Ti ho sbattuto fuori di casa'

Continua a tenere banco il caso di Pago e Serena Enardu. Di recente l'ex concorrente del GF Vip ha parlato della relazione con l'ex tronista di Uomini e Donne, nonostante i due si fossero riappacificati durante l'ultima edizione del reality show. A stretto giro è arrivata la replica di Serena, che ha duramente attaccato il cantante.

La Enardu ha accusato Pago di aver detto una serie di bugie allo scopo di vendere il libro che è in uscita. Successivamente però si è rivolta direttamente a Pago con un sonoro "sono imbarazzata per te" per la "manica di fesserie" che ha detto il suo ex compagno.

“La storia la devo a quelle persone alle quali io ho sempre raccontato la verità e non ci siamo lasciati, è una balla quella che raccontato Pago. Mi spiace per chi ha perso tempo a scriverla” ha affermato, per poi continuare con un'altra Instagram Story in cui ha svelato un retroscena sulla rottura. “Se avessi avuto almeno una volta nella vita il coraggio di raccontare il motivo per il quale ci siamo lasciati, anzi, perché ti ho sbattuto fuori di casa il giorno prima di quando tu prendesti il telefono per trovarti una scusa mediocre” ha affermato.

Di recente la Enardu è stata anche al centro di alcune critiche da parte degli hater, a cui ha risposto sonoramente.