Serena Enardu replica agli hater dopo la rottura con Pago: 'Non vi piace? Non seguitemi'

E' davvero furiosa con gli hater l'influencer Serena Enardu dopo la rottura con Pago avvenuta pochi giorni fa.

Sui social, Serena è tornata alla normalità, dopo un post pubblicato sul suo profilo Instagram dove spiegava il dolore per la fine della sua storia d'amore a chi la segue. La showgirl ha ripreso a lavorare come influencer per i brand che sponsorizza, e questo ha subito riacceso la polemica sul suo reale stato emotivo.

Attaccata duramente, Serena Enardu non ci ha visto più ed ha subito replicato con una diretta molto accesa dove si rivolge direttamente alle persone che la criticano per come appare spensierata alle telecamere: "Ma voi quando avete dei problemi di famiglia, quando litigate con il vostro compagno, quando vi lasciate, non andate più a lavoro? Fatemi capire. Perché continuo a ricevere messaggi in cui mi scrivete ‘Ah sei triste, ma sponsorizzi’. Non lo so se collegate il cervello. E cosa fate voi? Siete quelle che quando andate a lavorare e hanno qualche problema a casa fanno la faccia tesa, fanno la faccia schifata al cliente o vi travestite anche voi da persone che stanno bene e fanno il loro lavoro? Sono un essere umano come tutti: devo lavorare, devo continuare a lavorare e lo faccio".

E per tutti gli hater che le danno addosso Serena ha un consiglio: "Se non vi sta bene, toglietemi il segui". La coppia Pago-Serena è al centro dei gossip da diverso tempo ormai, avendo partecipato prima a Temptation Island Vip, e poi quest'anno Serena e Pago hanno partecipato al GF VIp dove la coppia sembrava essere tornata più forte di prima, ma così non è stato.