Serena Rossi: lo scatto da bambina che ha fatto impazzire i fan

La vedremo a breve in "Io Sono Mia" in onda su Raiuno martedì 12 maggio, e intanto Serena Rossi, come tutti noi, sta passando la sua quarantena prevalentemente a casa, aspettando di tornare al suo lavoro, fare l'attrice.

Negli ultimi anni, però, oltre che interprete e doppiatrice, Serena Rossi si è scoperta essere una bravissima cantante, quando ha accompagnato Claudio Baglioni al Festival di Sanremo due anni fa, cantando insieme a lui alcune delle più belle canzoni italiane che hanno fatto la storia.

Lei, che ha ottenuto un David di Donatello per "Ammore e Malavita" vincendo la miglior canzone originale, oggi vive insieme al collega Davide Devenuto, con cui ha un figlio. Ed ha recentemente pubblicato una foto che la ritrae in primo piano quand'era ancora una bambina, con il sorriso ingenuo e gli occhi pieni di gioia, che guarda fisso la telecamera.

Lo scatto ha fatto il giro del web ed i fan si sono scatenati con commenti e like. L'attrice, che mostra sempre l'eleganza di una bellezza mai sfrontata, è molto apprezzata per il suo fascino naturale, oltre che per la sua carriera ricca di riconoscimenti.

