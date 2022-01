Serially continua a crescere: 40.000 nuovi scritti nei primi 3 mesi di attività!

Imporsi in un mercato saturo come quello delle piattaforme streaming è tutt'altro che facile: Serially sembra però essere partita con il piede giusto, ritagliandosi sin dal primo momento una sua fetta di utenti strappati al dominio di colossi come Netflix, Prime Video e Disney+. Ma quali sono i numeri della neonata piattaforma?

Stando alle cifre comunicate in queste ore, il bilancio dopo questi primi tre mesi sembrerebbe più che soddisfacente: Serially ha lanciato lo scorso ottobre le app per iOS, Smart TV Apple e Android TV, espandendo ulteriormente il proprio raggio d'azione e spingendo sempre più utenti a dare una possibilità al servizio streaming italiano.

Da ottobre 2021 ad oggi, dunque, Serially ha già registrato ben 40.000 nuovi iscritti: "Questi primi risultati sono sicuramente più che incoraggianti e ci confermano l’interesse crescente da parte degli utenti nei confronti della nostra piattaforma. Non avere un vincolo di abbonamento, in un periodo storico come quello attuale che vede rincari legati ai servizi e alle materie prime, rende Serially una soluzione ideale per gli italiani alla ricerca di forme di intrattenimento che non gravino sulle spese mensili" sono state le parole con cui il CEO Alessandro Mandelli ha commentato questi numeri.

Mandelli ha poi proseguito: "La piattaforma è l’alternativa perfetta per chi vuole sentirsi libero di valutare diversi titoli senza attivare un ulteriore abbonamento. Siamo convinti che chi sceglie la nostra piattaforma condivida anche i nostri valori, che trovano espressione nella scelta dei contenuti: diversità, inclusione e trasparenza. Questi pilastri, insieme alla centralità dei nostri utenti, rappresentano le coordinate che guidano quotidianamente le nostre scelte di sviluppo."

Che ve ne pare? Pensate di dare una possibilità a Serially?