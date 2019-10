Serie A - 10a giornata: Juventus - Genoa in 4K, Lazio e Roma su DAZN

Prenderà ufficialmente il via questa sera la decima giornata di Serie A, con il turno infrasettimanale che precede Halloween e l'undicesimo turno di sabato e domenica prossima. Un vero e proprio tour de force per i giocatori, oltre che per gli appassionati. Vediamo insieme il palinsesto.

La 10a giornata prenderà il via questa sera alle ore 19 con l'anticipo tra Parma ed Hellas Verona, in onda a partire dalle 19 in esclusiva su DAZN oltre che su Sky al canale DAZN1 alla posizione 209.

Alle 21 sarà invece la volta del derby lombardo tra Brescia ed Inter, in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.

Più ricco invece il palinsesto di domani:

19:00 - Napoli vs Atalanta - Sky Sport Serie A e Sky Sport 251;

21:00 - Lazio vs Torino - DAZN e DAZN1;

21:00 - Udinese vs Roma - DAZN e DANZ1;

21:00 - Juventus vs Genoa - Sky Sport Uno HD, Sky Sport 252, Sky 4K;

21:00 - Sassuolo vs Fiorentina - Sky Sport Serie A e Sky Sport 255;

21:00 - Cagliari vs Bologna - Sky Sport 253

21:00 - Sampdoria vs Lecce - Sky sport 254

La giornata si chiuderà giovedì 31 Ottobre alle 21:00 con il posticipo tra Milan e Spal, in diretta esclusiva su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251.