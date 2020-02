Serie A, 24esima giornata: dove vedere le partite non rinviate

Colpo di scena per la Serie A. La Lega Calcio ha infatti deciso di annullare cinque partite in programma nella 24esima giornata di campionato a causa dell'emergenza Coronavirus, a causa delle ordinanze del Governo ed amministrazioni locali per contenere la diffusione del virus. Anche il big match tra Juventus ed Inter è stato rinviato.

Dove vedere la 24esima giornata di Serie A

29/02/2020, ore 15:00 - Lazio vs Bologna. Sky Sport Serie A HD

29/02/2020, ore 18:00 - Udinese vs Fiorentina. Rinviata

29/02/2020, ore 20:45 - Napoli vs Torino. DAZN e DAZN1

01/03/2020, ore 12:30 - Milan vs Genoa. Rinviata

01/03/2020, ore 15:00 - Lecce vs Atalanta. Sky Sport Serie A HD

01/03/2020, ore 15:00 - Sassuolo vs Brescia. Rinviata

01/03/2020, ore 15:00 - Parma vs Spal. Rinviata

01/03/2020, ore 18:00 - Cagliari vs Roma. Sky Sport Serie A HD

01/03/2020, ore 20:45 - Juventus vs Inter. Rinviata

02/03/2020, ore 20:45 - Sampdoria vs Hellas Verona. Sky Sport Serie A HD

Le prime avvisaglie di un rinvio di Juventus-Inter erano arrivate ieri quando la Lega aveva detto no alla trasmissione in chiaro della partita, nonostante la disponibilità di Sky e RAI che avevano espresso la volontà di mettere a disposizione TV8 o le reti della TV di Stato per il big match. Tutto rinviato al 13 Maggio, invece.