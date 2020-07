Serie A, prima di Atalanta-Napoli su Dazn la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari

In un'edizione del Festival di Sanremo segnata soprattutto dal clamoroso litigio tra Bugo e Morgan, si sono fatti notare anche i Pinguini Tattici Nucleari, band indie-pop bergamasca che ha conquistato il terzo posto finale grazie al brano Ringo Starr.

Poco dopo il Festival l'Italia e il mondo sono stati sconvolti dalla pandemia di Covid-19, e la città della band guidata dal frontman Riccardo Zanotti è stata una delle più colpite in assoluto. Anche il campionato di calcio è stato sospeso a causa del lockdown ed è ripreso solo da poche settimane.

Proprio i Pinguini Tattici Nucleari saranno protagonisti di un omaggio a Bergamo in occasione della partita di stasera (giovedì 2 luglio alle 19.30), Atalanta-Napoli. Dazn, che trasmetterà l'incontro in streaming e sulla piattaforma Sky, manderà infatti in onda poco prima del match il videoclip del nuovo brano del gruppo, intitolato appunto Bergamo. Si tratta di una "lettera d'amore" di Zanotti alla sua città: come ha raccontato in un'intervista a Dazn, "spesso si tende a guardarla come una cittadina ricca di contadini e muratori, che non hanno altre aspettative nella vita. Non è affatto vero e volevo celebrare la mia gente e i miei posti."

Secondo Riccardo Zanotti, ci sono delle analogie tra il percorso dell'Atalanta e quello dei Pinguini Tattici Nucleari. "Abbiamo affrontato alcune difficoltà ma infine siamo riusciti a farci conoscere, proprio come l’Atalanta in Champions League. Noi abbiamo raggiunto il terzo posto a Sanremo, speriamo possa andare bene anche a loro."

