Serie A: dove vedere Roma - Napoli e Torino - Juventus in streaming

A poco più di quarantotto ore dal turno infrasettimanale, torna la Serie A con un'undicesima giornata del campionato, ricca di scontri diretti e big match valevoli per la Champions League e lo Scudetto. Vediamo insieme il palinsesto completo e dove vedere le partite.

Dove vedere Roma - Napoli

Si parte alle 15:00 con Roma - Napoli. La squadra partenopea è reduce dal discusso pareggio in casa contro l'Atalanta, ed è priva di Carlo Ancelotti che è stato squalificato a seguito dell'espulsione contro i bergamaschi.

La partita sarà trasmessa in esclusiva in 4K HDR per i clienti Sky Q su satellite, ma potrà essere vista anche via fibra, satellite e digitale terrestre alla posizione 202 e 251, su Sky Sport Serie A.

Il Derby del Sole sarà anche trasmesso in streaming su Now TV e Sky Go, per gli abbonati.

Dove vedere Torino - Juventus

Questa sera alle 20:45 invece andrà in scena il Derby della Mole tra Torino e Juventus. La compagine di Sarri è reduce dalla vittoria in extremis contro il Genoa, mentre il Torino sta attraversando un periodo non facile.

La partita sarà trasmessa in esclusiva da DAZN sul canale satellitare DAZN1 ed in streaming per gli abbonati alla piattaforma.

Dove vedere l'11a giornata di Serie A

Per quanto riguarda il resto delle partite, DAZN trasmetterà Atalanta - Cagliari di domani alle 12:30 e Lecce - Sassuolo delle 15:00. Tutti gli altri match saranno esclusive di Sky Sport.