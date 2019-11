La serie Amazon Goliath è stata rinnovata per una quarta e conclusiva stagione

La serie TV con Billy Bob Thornton è sempre stata uno dei prodotti di punta del servizio di Amazon Prime Video, come potete leggere dalla nostra recensione della seconda stagione di Goliath. Il colosso dello streaming ha così deciso di rinnovarla per un'ultima serie di puntate, che concluderanno le vicende dell'avvocato californiano.

Lo show è valso al suo interprete principale la vittoria ai Golden Globe del 2017, a conferma della grande cura riposta nel raccontare la storia di Billy McBride, consulente legale caduto in disgrazia dopo che l'individuo che aveva aiutato a scagionare dall'accusa di omicidio aveva ucciso la propria famiglia. Ecco le parole con cui Vernon Sanders, copresidente della divisione televisiva degli Amazon Studios, introduce la quarta stagione: "Goliath è uno degli show più popolari di Amazon Prime VIdeo e siamo grati a Billy Bob, Larry, Geyer, Jennifer, Steve e a tutto il team al lavoro su Goliath per aver creato questa serie. Siamo molto felici che tutti i nostri clienti sparsi per il mondo avranno l'occasione di vedere il capitolo conclusivo della storia di Billy McBride il prossimo anno su Amazon Prime".

Non conosciamo ancora quale sarà il prossimo caso che l'ormai celebre avvocato dovrà affrontare, se siete curiosi di avere qualche informazione in più sulla serie vi consigliamo di leggere la nostra recensione della terza stagione di Goliath.