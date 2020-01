La serie animata di Gremlins arriverà nel 2021 su HBO Max

In tempi di revival come quelli che stiamo vivendo ormai da qualche anno era preventivabile che, prima o dopo, anche i mostriciattoli più famosi degli anni '80 vedessero nuovamente la luce (purtroppo per loro, if you know what I mean...): i Gremlins stanno per tornare ad invaderci con una nuova serie animata.

La cosa, in realtà, non è una novità: l'annuncio della serie animata de I Gremlins era stato dato già a inizio 2019, ma fino ad oggi ben poco si sapeva riguardo al periodo d'uscita e alla sua collocazione. Informazioni che ci vengono date oggi dal produttore stesso della serie, Brendan Hay, che ha confermato che gli episodi di Gremlins: The Secret of the Mogway (questo il titolo della serie) sbarcheranno nel 2021 su HBO Max.

Un bel colpo per il servizio streaming targato HBO, che si accaparra un prodotto sicuramente in grado di attirare a sé un bel po' di nostalgici degli anni '80 e, chissà, magari di attirare nuovi fan. La serie sarà ambientata anni prima gli eventi del film di Joe Dante e la sua sinossi recita: "Viaggiamo indietro nel tempo fino alla Shangai degli anni '10 per scoprire la storia di come Sam Wing (futuro Mr. Wing proprietario del negozio nel 1984) incontrò il Mogway Gizmo. Insieme a una giovane ladruncola di nome Elle, Sam e Gizmo intraprenderanno un pericoloso viaggio lungo la Cina, incontrando e, talvolta, combattendo mostri e spiriti appartenenti al folklore cinese. Nel loro viaggio per riportare Gizmo alla sua famiglia e scoprire un leggendario tesoro saranno inseguiti da un avido industriale e dal suo esercito di Gremlins cattivi".