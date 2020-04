La serie animata di Harley Quinn è tornata più in forma che mai

La prima stagione della serie animata di Harley Quinn ha visto tanti (tantissimi!) momenti da what a fuck istantaneo, considerando anche la libertà di movimento all'interno di Gotham e del parterre di personaggi DC, tutto slegato dal cinema e dalle altre produzioni, e il ritorno con la seconda stagione è andato persino oltre.

Ora che Joker e Batman sono fuori dai giochi nell'economia narrativa della serie, Harly è sostanzialmente libera di fare tutto ciò che desidera e scalare la vetta della criminalità di Gotham, inimicandosi però i restanti cattivoni della città. È così che Due Facce, Enigmista e Bane si uniscono per fermare Harley e metterla sotto ghiaccio grazie a Mr. Freeze e portandola al cospetto di Pinguino.



La banda di Harley arriva però in suo soccorso e la salva, con un finale d'episodio dove assistiamo ad Harley Quinn che azzanna a sangue il nasone di Pinguino e facendolo infuriare e sparare granate alla cieca a chiunque si trovi nei paraggi. Quando tutto è avvolto da una fitta nuvola di fumo, Harley esce allo scoperto e pugnala alla gola Pinguino con la sua mazza da Baseball spezzata.



Uno dei più grandi nemici di Gotham City e di Batman sconfitto a sangue freddo (passateci il gioco) da Harley Quinn, e in modo brutale. La seconda stagione della serie non poteva iniziare in modo migliore e più promettente.