La serie animata ThunderCats tornerà con un reboot su Cartoon Network

Sarà intitolato ThunderCats Roar il reboot della serie andata in onda dal 1885 al 1889. Gli storici personaggi dall'aspetto felino si apprestano a tornare sui teleschermi con una versione completamente rinnovata e decisamente più comica.

A dire il vero un primo tentativo di riportare la produzione sui teleschermi era già avvenuto anni fa, e a giudicare dal trailer di ThunderCats del 2012 la resa visiva non era poi così male, ma il riscontro di pubblico non fu quello sperato e il progetto si chiuse dopo una sola stagione.

Ora Cartoon Network ci riprova. Non senza qualche difficoltà, in effetti, dato che il reboot era già stato annunciato nel 2018 e non era ancora riuscito a vedere la luce. Adesso è ufficiale: ThunderCats Roar arriverà il 22 febbraio 2020, almeno sul territorio americano. Il primo episodio speciale è già stato diffuso sull'app di Cartoon Network, mentre i successivi due episodi sono stati appena annunciati e si intitoleranno The Legend of Boggy Ben, basato sull'impossibilità di aprire un barattolo di biscotti da parte del protagonista Lion-O, e Prank Call, che tratterà dei guai relativi ad un cristallo maledetto.

Come è possibile intuire dai titoli, si tratterà di una sorta di parodia della serie originale, una versione più comica in grado di divertire anche un pubblico giovanile. È stato anche pubblicato un breve trailer che ci mostra il nuovo design dei protagonisti.

La serie originale di ThunderCats ha visto anche un adattamento per DS.