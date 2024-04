Le serie animate da guardare se vi siete innamorati di Invincible

Bisognerà aspettare ancora un po' per le prossime puntate (ecco quando potrebbe uscire Invincible 3) perciò nell'attesa vogliamo consigliarvi cinque serie tv animate che amerete se vi siete appassionati a Invincible.

Cominciamo con Hit-Monkey, serie animata che si basa sul personaggio Marvel: una scimmia che decide di vendicarsi di chi ha sterminato tutti i macachi del suo branco, assieme al fantasma del sicario che l'ha allenata.

Ovviamente non può mancare nella lista The Boys: Diabolical, serie animata antologica che si inserisce appunto nel mondo di The Boys. Le puntate hanno tutte il proprio stile di animazione e ovviamente non manca la cara vecchia ultraviolenza. Qua la nostra recensione di The Boys Diabolical.

Altra chicca da non perdere è Primal, ambientata in un mondo preistorico con elementi anacronistici e fantastici, tra scontri, dinosauri e violenza. Ha anche vinto tre Emmy per l'animazione, se volete qualche motivo in più per vederla.

Come non consigliarvi poi la serie animata su Harley Quinn, dedicata decisamente a un pubblico adulto e che ha già conquistato pubblico e critica, confermata per una quarta stagione dopo il successo delle precedenti.

Chiudiamo facendo un salto indietro per la serie animata su Spawn, basata sull'omonimo personaggio fumettistico di Todd McFarlane, diventata un piccolo grande cult per gli appassionati del genere.

E voi le conoscevate già tutte? Diteci la vostra nei commenti!

Su HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (BS) è uno dei più venduti di oggi.