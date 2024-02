Questa serie attesissima è stata appena cancellata da Disney+, non verrà più realizzata

Disney non sta passando il migliore dei suoi momenti, specialmente dopo i licenziamenti effettuati negli ultimi mesi e la perdita di abbonati su Disney+ evidenziati dai risultati dell'ultimo trimestre del 2023. Così, anche film e serie tv che avevano già ricevuto il via libera saranno costrette a chiudere i battenti, come accaduto a questa serie.

TV Line ha annunciato che Hulu (piattaforma di proprietà della Disney) non procederà più con lo sviluppo dell'adattamento precedentemente annunciato di A Court of Thorns and Roses. La popolarissima serie di libri, scritta dall'autrice Sarah J. Maas, è una delle più popolari di BookTok e sembrava costituire una grande opportunità per lo streamer.

Al momento non è chiaro perché la serie non stia andando avanti, ma TV Line ha confermato che la 20th Television/Disney non ha intenzione di vendere il progetto ad altri concorrenti. La decisione di non vendere il progetto potrebbe far pensare che forse verrà rielaborato/sviluppato in un secondo momento, anche se ciò non è stato confermato.

La notizia dello stop allo show arriva poco dopo il tour invernale della Television Critics Association. Durante la sua presentazione per la Disney, a Craig Erwich, presidente del Disney Television Group, è stato chiesto di commentare lo stato di A Court of Thorns and Roses. Tuttavia, in quell'occasione, Erwich ha semplicemente osservato che non c'era molto da condividere. "Quella serie è stata in fase di sviluppo, ma non ho nessuna notizia da condividere oggi".

La serie è stata sviluppata da Ronald D. Moore e dalla stessa Maas. Vale la pena notare che a novembre Moore aveva dichiarato a TV Line che il progetto era ancora in fase di sviluppo, spiegando di aver scritto alcune sceneggiature per gli episodi. All'epoca, Moore aveva dichiarato che stavano aspettando prima che le cose andassero davvero avanti. "Penso che l'intera città stia aspettando di vedere se abbiamo degli attori prima che le cose vadano davvero avanti, ma è ancora in fase di sviluppo".

Un'altra saga letteraria sembra invece andare benissimo per lo studio, infatti Disney ha rinnovato Percy Jackson per una seconda stagione dopo i risultati impressionanti dei primi episodi che hanno adattato il primo romanzo della saga di Rick Riordan.

La seconda stagione procederà con l'adattamento del secondo romanzo fantasy, Il mare dei mostri.