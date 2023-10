Questa serie con Bella Ramsey di The Last of Us è stata accolta con voti altissimi

Bella Ramsey è protagonista in Time, serie della BBC, la cui seconda stagione è stata accolta benissimo sia dalla critica che dal pubblico.

A livello di critica, the Indipendent scrive: “Bella Ramsey ruba la scena nel ruolo di una tossicodipendente dal carattere duro. Questo ritratto di donne al limite, che lottano contro sistemi che sfuggono al loro controllo, è serrato, teso e compassionevole. Time, infine, è dalla loro parte". “il dramma esamina anche il modo in cui, con il giusto sostegno, le vite possono essere ricostruite, anche con le probabilità che si accumulano contro di loro. Per quanto sia eccezionalmente cupo e difficile da guardare, mette in evidenza come la comunità possa svilupparsi nei luoghi più inaspettati, come una prigione, e tirarti su.” Scrive Radio Times, attribuendo 4 stelle su 5. Anche The Standard assegna quattro stelle, aggiungendo: "Time dà il meglio di sé quando mostra che il vero terrore è nel mondo esterno".

La reazione del pubblico è stata molto simile, con numerosi utenti che si sono espressi positivamente sul social X: “La stagione 2 di Time della BBC è stata un'ottima serie... ne volevo di più", "Tutto il cast è stato fantastico". Un altro ha twittato: "Bella Ramsey mi ha fatto piangere a dirotto, che attrice straordinaria. Dovete guardare Time". "La seconda stagione di Time sulla BBC è superba, di gran lunga una delle cose migliori in TV da molto tempo".

Se non avete ancora visto la serie, qui potete trovare il trailer della prima stagione di Time.