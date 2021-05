Quali sono le serie più belle di Netflix? La classifica aggiornata

Ormai è alquanto risaputo: Netflix è una vera e propria scatola ricca di nuove produzioni, e per questo motivo spesso non si riesce a rimanere in pari con l'enorme catalogo della piattaforma, e tutte le sue nuove uscite. Ecco a voi, quindi, quali sono le serie più belle presenti su Netflix.

Attualmente le serie più popolari di Netflix, considerate dall'utenza le migliori presenti sulla piattaforma sono:

Breaking Bad

Un insegnante di chimica con un cancro allo stadio terminale comincia a produrre e spacciare metanfetamina con un suo ex studente per assicurare un futuro alla famiglia.

Mindhunter

Alla fine degli anni '70 due agenti dell'FBI danno impulso alla criminologia scavando nella psicologia degli assassini ed entrando in contatto con mostri troppo reali.

Peaky Blinders

Nella Birmingham del 1919, il boss della malavita Tommy Shelby è sempre più deciso a farsi strada nella vita, a qualunque prezzo.

Arrested Development

Premiata con l'Emmy, la storia racconta di una facoltosa famiglia che ha perso tutto e dell'unico figlio costretto a rimettere insieme i cocci.

Stranger Things

La scomparsa di un ragazzino in una cittadina porta alla luce un mistero in cui si mescolano esperimenti segreti, spaventose forze soprannaturali e una strana bambina.

Better Call Saul

Premiato agli Emmy, questo prequel della serie "Breaking Bad" racconta la storia dell'avvocato Jimmy McGill e della sua trasformazione nel riprovevole Saul Goodman.

Narcos

La storia vera dei potenti e violentissimi cartelli della droga colombiani ha ispirato questa serie drammatica e cruda.

Dark

La scomparsa di un bambino dà il via a una frenetica ricerca di risposte e quattro famiglie finiscono per svelare un incredibile mistero che dura da tre generazioni.

Black Mirror

Questa serie di fantascienza esplora un futuro prossimo, tecnologico e inquietante, nel quale le invenzioni più innovative si scontrano con i più oscuri istinti umani.

Sons of Anarchy

Con la città in pugno, una banda armata di motociclisti chiamata Sons of Anarchy si scontra con biker rivali, gruppi razzisti e... la legge.

A proposito della piattaforma, recentemente Netflix ha presentato una nuova, interessante funzione per i più indecisi. Infine vi lasciamo alla nostra recensione della prima stagione di Tenebre e Ossa, ultima serie di grande successo di Netflix.