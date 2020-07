Le serie complete di Willy, il principe di Bel-Air e Hazzard arriveranno presto in DVD

Due serie cult degli '80 e '90 stanno per arrivare in DVD per la felicità del pubblico ovvero Willy, il principe di Bel-Air e Hazzard. Nonostante siano ormai trascorsi molti anni dalla loro messa in onda, sono sempre sulla cresta dell'onda e sono moltissimi i nostalgici che attendevano con impazienza una simile novità.

Willy, il principe di Bel-Air, che ha segnato il debutto e il grande successo di Will Smith, spegne quest'anno ben 30 candeline e per celebrare questo importantissimo traguardo, la Warner Bros ha deciso di mettere in vendita a partire dal 27 luglio un cofanetto completo di DVD con tutti i suoi 148 episodi per quasi 57 ore di grasse risate.



Il cofanetto contenente 23 dischi, è però già disponibile per il pre-order su Amazon al prezzo suggerito al pubblico di €69,99. Ci sono inoltre per la gioia degli spettatori varie gag inedite, bloopers, sketch e molti simpatici dietro le quinte.



Lo stesso giorno uscirà anche il cofanetto completo di Hazzard. Tutte e 7 stagioni dell'iconica serie saranno pubblicate in 52 dischi venduti sempre su Amazon alla modica cifra di €169,99. Potremo dunque rivedere il Generale Lee e tutte gli iconici personaggi che hanno fatto la storia della tv. Purtroppo molti di loro hanno perso la vita negli ultimi anni, tra cui James Best indimenticato Sceriffo Rosco di Hazzard.