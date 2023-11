La serie di Constantine non si farà: arriva la conferma di JJ Abrams

Nonostante fosse stata anticipata più di un anno fa, oggi è J.J. Abrams stesso a dare conferma della cancellazione di Constantine, la serie che aveva sviluppato per la Warner Bros. Discovery in seguito all'accordo di collaborazione con il suo studio Bad Robot. Dopo una serie di tentativi andati a vuoto, Warner ha deciso di non procedere oltre.

Secondo quanto riportato da Variety, la serie Constantine è stata ufficialmente cancellata da Max. Secondo il rapporto, la serie era piuttosto avanti nello sviluppo, con un attore principale in trattativa per assumere il ruolo e quattro sceneggiature scritte per la serie ambientata nella Londra contemporanea.

La serie Constantine di Abrams avrebbe dovuto far parte di un più ampio universo che avrebbe portato all'eventuale Justice League Dark per la piattaforma streaming un tempo nota come HBO Max. Tuttavia, all'inizio di quest'anno, anche la serie Justice League Dark era stata accantonata, insieme a un altro progetto di Abrams, Overlook, uno spin-off di Shining.

Per quanto riguarda il motivo specifico per cui la serie Constantine è stata cancellata, non è ancora chiaro, anche possiamo avanzare qualche ipotesi più che concreta: la maggior parte dei contenuti della DC è ora sotto la guida dei co-CEO dei DC Studios, Peter Safran e James Gunn, e in più c'è anche il fatto che la produzione di Constantine 2 sta procedendo con Keanu Reeves che dovrebbe tornare a vestire i panni del personaggio. Entrambi questi fattori potrebbero aver giocato un ruolo significativo nella decisione di accantonare la serie di Abrams.

A proposito del film, ecco cosa ha detto il regista Francis Lawrence sullo stato di Constantine 2:

"Constantine 2 è stato ovviamente bloccato dallo sciopero degli sceneggiatori e abbiamo dovuto superare una serie di ostacoli per ottenere di nuovo il controllo del personaggio, perché altre persone avevano il controllo delle storie Vertigo. Adesso abbiamo il controllo. Keanu, Akiva Goldsman e io ci siamo incontrati per definire la nostra storia, e ci saranno altri incontri - la sceneggiatura deve essere ancora scritta - ma speriamo davvero di riuscire a fare Constantine 2 e di realizzarne una vera versione rated R".