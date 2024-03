Questa nuova serie è descritta come un mix tra Mindhunter e Il silenzio degli innocenti

Dal Sudafrica arriva una serie tv basata sull’autobiografia della prima psicologa forense donna dello stato, fondamentale durante la fine del secolo scorso per assicurare alla giustizia diversi serial killer che hanno operato nella Nazione Arcobaleno. Lo show racconterà l’incredibile numero di femminicidi perpetrati nel paese in quel periodo.

Dopo aver anticipato l’arrivo di Domino Day, torniamo ad occuparci di novità seriali per parlare di Catch Me a Killer, nuovo prodotto che vedrà Charlotte Hope nei panni della protagonista Micki Pistorius.

La serie, presentata in 11 episodi, è stata diretta da Rene Van Rooyen, che, intervistata da Variety, ha spiegato cosa l’abbia spinta ad accettare il progetto: “Quello dei femminicidi è un tema molto attuale per noi, e se vivi in Sudafrica come donna hai a che fare con queste ansia ogni giorno. Ci è sembrato un argomento così urgente e una storia estremamente importante da raccontare al resto del mondo. Le ansia di Micki, le domande che si pone, sono super specifiche in termini di intensità della criminalità nel nostro paese”.

Quindi la filmmaker ha continuato: “Un’altra cosa che mi è piaciuta della storia è che ti porta in diverse aree del Sudrafrica e in sottoculture molto specifiche. In ogni singolo ambiente abbiamo lavorato con persone provenienti da quelle zone. Volevamo che il pubblico fosse in grado di percepire questi spazi. Volevamo essere il più veritieri possibili a proposito di questi luoghi che hanno influenzato il modo in cui la protagonista ha affrontato i casi”.

In attesa di scoprire se l’opera sarà acquisita per una distribuzione internazionale e, nel caso, quando e come potremo vederla anche in Italia, vi ricordiamo la prossima uscita di una nuova miniserie Netflix dal cast stellare.

