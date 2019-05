Le serie Disney+ ambientate dopo Endgame, quando inizieranno le riprese?

Le serie televisive dei Marvel Studios che verranno rilasciate sulla nuova piattaforma digitale Disney+ (che verrà lanciata in USA a fine anno, da noi ad inizio del prossimo) saranno tutte ambientate dopo Avengers: Endgame.

Tanto per chiudere questa difficile questione, We Got this Covered sembra abbia riportato delle dichiarazioni di Bob Iger della Walt Disney Pictures estrapolate da un'intervista spagnola in cui avrebbe spiegato che tutte le serie televisive prodotte per questa nuova piattaforma digitale saranno ambientate dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Una delle prime, dunque, sarà quella su Falcon & il Soldato d'Inverno. Durante una convention, Sebastian Stan ha confermato che il serial verrà girato a partire da questo ottobre ad Atlanta e lo vedrà al fianco di Anthony Mackie. Non è chiaro se vedremo Falcon diventare il nuovo Captain America durante gli eventi del serial.

A questo punto tutti i rumor recenti sui serial sembrano essere comunque plausibili (ma non confermati, ricordiamolo!). Quindi WandaVision e la potenziale serie dedicata ad Occhio di falco che allena una giovane Kate Bishop potrebbero essere realtà, cosi come la serie su Loki potrebbe effettivamente avere a che fare con il personaggio nella timeline alternativa creata in Endgame in cui fugge con il Tesseract.

Staremo a vedere!