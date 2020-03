Nella serie Disney+, Loki lotterà strenuamente per il controllo della propria identità

In una recente intervista rilasciata ai microfoni del Podcast Forever Dogs, lo showrunner e creatore della serie Disney+ Loki, Michael Waldron, ha avuto modo di commentare brevemente ma in modo significativo il percorso del Dio degli Inganni interpretato da Tom Hiddleston nell'atteso show della piattaforma streaming.

Come già sappiamo, durante la missione in Avengers: Endgame che ha riportato parte dei Vendicatori indietro nel tempo alla Battaglia di New York del 2012, a causa di alcune problematiche nel piano di recupero della Gemma dello Spazio, Loki è riuscito a impadronirsi nuovamente del Tesseract e utilizzarlo per fuggire dall'Avengers Tower praticamente indisturbato e cambiando le linee temporali. La serie di Loki partirà proprio da questo evento.



Dice in merito al suo percorso Waldron: "Penso che il tema più grande della serie sia il controllo della propria identità. Chi si è e chi si vuole essere. Sono davvero attratto dai personaggi che lottano per il controllo. Si vede chiaramente che il Loki dei primi dieci anni del MCU è fuori controllo e perde la rotta della parte cardine della sua vita. E infatti tutte le sue emozioni si manifestano tramite il disprezzo per la propria famiglia d'azione, anche se in realtà gli è affezionato. Nella serie esploreremo più a fondo questa ricerca del controllo e di un'identità più precisa".



Loki debutterà su Disney+ nella primavera del 2021.