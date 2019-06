La serie Empire sta per tornare con la sua sesta e ultima stagione

La prossima stagione dell'apprezzato show Empire sarà l'ultima, mentre il creatore Lee Daniels parla di un possibile spin-off e di una sorta di finale aperto. Tra le sue dichiarazioni anche uno dei motivi principali per cui dobbiamo dire addio a questa serie.

Il creatore dell'acclamata serie Empire ammette che lo scandalo che ha coinvolto l'attore Jussie Smollett ha giocato una parte importante nella decisione di cancellare lo show. A gennaio, Smollett dichiarò di essere vittima di razzismo e omofobia. In seguito venne accusato di aver messo in scena l'accaduto, Smollett ha negato e tutte le accuse contro di lui sono state ritirate a marzo. L'attore è stato poi però citato in giudizio dalla città di Chicago per coprire i costi delle indagini. L'attore che interpretava Jamal Lyson in Empire non sarà comunque presente nel cast del sesto capitolo.

In un'intervista su Vulture, alla domanda se questa situazione abbia influenzato la chiusura della serie, Daniels risponde senza il minimo dubbio: "certamente, le accuse hanno giocato un ruolo importante", ha dichiarato. "Ma alla fine penso comunque che quella di Empire sia stata una buona corsa, potrebbe essere davvero terminato, ma è tutt'altro che così". "Stiamo provando qualcosa", ha ammesso. "E se funziona, allora Empire è finito e abbiamo un ottimo spin-off. In caso contrario, forse non tutti saranno soddisfatti di un finale dello show, ma il nostro intento è quello: chiudere l'ultima stagione con un ottimo spin-off". Da queste parole sembra tutto ancora da vedere.

"Siamo nella stanza degli sceneggiatori in questo momento, discutendo della fantastica e spettacolare stagione di Empire che sta per uscire e che farà tremare". Il sesto e ultimo capitolo di Empire è previsto per la fine di quest'anno, con lo showrunner Brett Mahoney, che aveva dato il suo supporto a Smollett, e che scherza su una sorta di possibile reset per la famiglia Lyon.