Le serie e i film Marvel Spotlight saranno canonici? Facciamo chiarezza

Non è un momento facilissimo per il Marvel Cinematic Universe, e nel marasma di film e serie tv la Casa delle Idee ha annunciato Marvel Spotlight, una "linea di prodotti" che parte, già dal nome, in maniera diversa rispetto al resto: ma è tutto canonico?

La risposta, potete stare tranquilli, è sì: i prodotti Marvel Spotlight saranno canonici all'interno del MCU ma con una postilla, che potrebbe piacere tantissimo ai fan oppure no, ma è l'assunto di partenza per cui la Marvel sta tentando di riportare diverse persone scontente all'ovile.

I prodotti Marvel Spotlight saranno sì nella continuity ma non avranno bisogno di una conoscenza pregressa di altri film o serie tv per essere compresi o seguiti. Ecco perché Echo si potrà vedere anche senza conoscere il Marvel Cinematic Universe, nonostante il personaggio sia apparso in Hawkeye e la serie riporterà in scena i personaggi di Kingpin e Daredevil. Tra l'altro, che ruolo avrà Daredevil in Echo?

Un modo quindi per permettere a chi ha seguito distrattamente la storyline generale MCU di potersi gustare prodotti da soli e senza investire altro tempo prima di guardarli. Un'idea ripresa dai fumetti degli anni '70, quando all'epoca non c'era bisogno di aver letto per esempio un Captain America per seguire le vicende di Ghost Rider.

Perciò se siete fra quelli che si sono persi diverse puntate del Marvel Cinematic Universe ora con Marvel Spotlight potrete "rientrare" nel progetto e guardare prodotti selezionati senza recuperare film o serie tv pregresse.

E secondo voi sarà una mossa vincente quella di Marvel Spotlight? Diteci la vostra nei commenti!