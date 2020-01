La serie HBO su Lanterna Verde è ancora in lavorazione

Come avete potuto leggere nella nostra recensione di Titans, il mondo DC sta creando una serie di ottimi prodotti per la televisione, per questo i fan sono ansiosi di scoprire altre informazioni sullo show di casa HBO e incentrato sul personaggio di Lanterna Verde.

Era già stata annunciato più di un anno fa e fino a questo momento l'opera era stata circondata da un'area di segretezza, ma nei giorni scorsi Sarah Aubrey, dirigente di HBO con il compito di supervisionare le serie originali, ha voluto rassicurare tutti gli appassionati, rivelando anche qualche indiscrezione sul progetto, in particolare riguardo le sue discussioni con il produttore Greg Berlanti: "Greg ha detto che posso dire qualcosa su Lanterna Verde, ha affermato che la serie avrà un arco temporale molto lungo, raccontando la storia in più anni e mostrerà le origini di due Lanterna Verde della Terra, andremo anche nello spazio e sarà presente anche Sinestro".

I fan hanno subito iniziato ad ipotizzare i nomi dei possibili protagonisti, sembra quasi certo il fatto che uno dei due sarà Hal Jordan, la Green Lantern più famosa, mentre il secondo potrebbe essere uno dei numerosi supereroi che fanno parte del "Corpo delle Lanterne Verdi".

Per chi non lo sapesse Greg Berlanti è il responsabile di tutti gli show in onda sui personaggi DC, dalle numerose serie prodotte dall'emittente televisiva The CW a quelle originali DC quali "Titans" e "Doom Patrol". Sua è anche l'ultima versione cinematografica del supereroe, seguendo questo link potete leggere la nostra recensione del film di Lanterna Verde.