Questa serie horror ha fatto il botto di popolarità su Netflix: il web è in delirio

Anche Stephen King era rimasto colpito dalle vicende di Marianne, consigliandola ai suoi fan e tessendone le lodi su Twitter, per questo sono in molti a sperare che Netflix possa cambiare idea e rinnovare per un'altra stagione la serie francese. Non resta quindi che aspettare e vedere se il colosso dello streaming deciderà di approfittare di questo nuovo interesse per lo show . Se siete curiosi di sapere qualche curiosità in più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Marianne

Watching 'Marianne (French #horror TV series)' released on @netflix is smart and scary with pure nightmare fuel thanks to its cast & crew - better than Walking Dead, Fear the Walking Dead and any episode of American Horror Story in my opinion - one of 2019s GREATEST #thrillers!! pic.twitter.com/l75DfgUhx1 — Nick Caminero (@NickACaminero) December 28, 2020

Just watched Marianne from netflix. Damn this show really hooked me! The storyline, horror visuals, characters. So glad to have stumbled upon it — magoona. (@aayyboo) December 26, 2020