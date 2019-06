La serie su Il Signore degli Anelli sarà girata in Nuova Zelanda!

Chi non tornerebbe dove si è trovato bene? Dev'esser stato questo il ragionamento dei vertici di Amazon quando è stato il momento di decidere dove ambientare le riprese della nuova, ambiziosissima serie sul capolavoro di Tolkien Il Signore degli Anelli.

Voci interne all'ambiente confermano, infatti, che la location prescelta per ambientare le riprese della serie sulla celebre trilogia fantasy dovrebbe essere la Nuova Zelanda. Sensazione di déjà-vu? Sarebbe comprensibile: i meravigliosi paesaggi neozelandesi erano infatti stati il teatro delle riprese dell'amatissima trilogia cinematografica di Peter Jackson, che vi trovò l'ambiente perfetto per rendere credibile la Terra di Mezzo ricostruita per i suoi film.

Amazon, in ogni caso, con questa nuova produzione sembra decisamente intenzionata a mostrare i muscoli: per la serie è infatti stata messa da parte la mostruosa cifra di 1,5 miliardi di dollari! Lo stesso Elijah Wood, indimenticabile Frodo dei film di Jackson, ha espresso i suoi dubbi al riguardo giudicando esagerato un budget di questo tipo.

L'aspetto tecnico, comunque, servirebbe a poco senza una sceneggiatura valida: a lavorarci è stato quindi chiamato Bryan Cogman, uno degli sceneggiatori di Game of Thrones. Basterà tutto ciò a reggere l'inevitabile confronto con i tre capolavori firmati Peter Jackson? Il tempo ci darà la risposta.