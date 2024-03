Questa nuova serie è imperdibile se amate le spie e i thriller d'azione: ecco il trailer

Elisabeth Moss si trasforma in una spia del MI6 nel trailer del nuovo The Veil, targato FX. L’attrice si prepara a debuttare con questo nuovo thriller che porterà gli spettatori in un mondo fatto di false identità e bugie da svelare, nel più classico schema delle narrazioni spionistiche, in cui sarà difficile distinguere i buoni dai cattivi.

Dopo aver anticipato la pubblicazione di Ark: The Animated Series, torniamo ad occuparci di show televisivi per parlare della nuova serie che vedrà protagonista l’interprete di The Handmaid’s Tale.

In The Veil, la Moss sarà una spia specializzata in missioni sotto copertura incaricata di scortare quella che sembrerebbe essere una donna vulnerabile e disperata da Istanbul a Londra. Durante il viaggio, le due giocheranno un gioco mortale di verità e bugie, con una delle due che nasconde un segreto che l’altra dovrà scoprire.

La clip promozionale, dall’intenso ritmo, non fornisce alcun indizio sul segreto e su quale delle due protagoniste lo porti avanti, ma prepara il pubblico a un racconto pregno di elementi classici del genere e ricco di sequenze di azione e di combattimenti da un capo all’altro del continente europeo.

La miniserie, scritta e prodotta da Steven Knight, si prepara a debuttare su Hulu il 30 aprile 2024, e, in attesa di capire quando e come verrà distribuita anche in Italia.

