La serie su Kenobi è stata rinviata per trovare un nuovo sceneggiatore?

La notizia del giorno, nella galassia Star Wars, è il rinvio delle riprese della serie su Obi-Wan Kenobi. Come sempre accade in questi casi, si stanno rincorrendo voci incontrollate, in alcuni casi già smentite dallo stesso Ewan McGregor, e rumor come quello sulla riduzione del numero degli episodi previsti.

Secondo altre voci di corridoio, sembra che Lucasfilm stia di nuovo pensando di trasformare la serie su Kenobi in un film. Stando a quanto riporta Variety citando fonti non meglio chiarite, invece, Disney+ e Lucasfilm avrebbero messo in standby la serie per la necessità di effettuare una profonda revisione delle sceneggiature iniziali.

Lo sceneggiatore ingaggiato per Star Wars: Kenobi è Hossein Amini. Secondo Variety, però, la produzione starebbe cercando altri scrittori per modificare e integrare il materiale attualmente a disposizione.

Disney non ha al momento risposto alle richieste di commento. Ci ha pensato per adesso Ewan McGregor, che presta il volto a Obi-Wan Kenobi, provando a gettare acqua sul fuoco ("è solo slittata al prossimo anno, tutto qui"), garantendo sulla qualità degli script ("ho letto circa l'80-90% di ciò che hanno scritto, e vi posso dire che è davvero molto buono") e invitando i fan a mantenere la calma ("non è nemmeno lontanamente drammatico come sembra online").

In mancanza di notizie ufficiali, in ogni caso, bisogna farsi bastare queste dichiarazioni e continuare ad attendere.