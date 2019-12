La serie live action di Cowboy Bebop di Netflix si intitolerà Jazz Band

Mentre le riprese sono ancora ferme a causa dell'infortunio del protagonista di Cowboy Bebop, la trasposizione live action del capolavoro di Shinichiro Watanabe arriverà su Netflix con un titolo leggermente diverso da quello a cui sono abituati i fan delle avventure di Spike e dei suoi compagni.

Scopriamo così che il nome della serie sarà "Jazz Band", titolo che ben si adatta alle atmosfere e alla soundtrack che ha reso famoso l'anime. In effetti la musica è sempre stata un elemento fondamentale dell'opera, a partire dalla opening composta da Yoko Kanno fino ai titoli dei singoli episodi, i cui nomi ricordano generi o celebri pezzi musicali.

L'infortunio al ginocchio sofferto da John Cho costringerà la serie a rimanere in pausa per diversi mesi, le prognosi più pessimistiche indicano un periodo di recupero di nove mesi, nel frattempo tutta la troupe al lavoro sulla serie non può far altro che aspettare, in quanto l'incidente è avvenuto durante le prime settimane di ripresa.

Nel cast della serie troveremo Mustafa Shakir nei panni di Jet Black, Faye Valentine avrà il volto di Daniella Pineda, mentre Alex Hassel sarà Vicious. Nel frattempo uno dei protagonisti dello show ha già conquistato i cuori di tutti: stiamo parlando dell'interprete di Ein in Cowboy Bebop.