La serie di Loki sarà collegata a Doctor Strange in the Multiverse of Madness

A quante pare la serie su Loki avrà delle conseguenze sul resto del Marvel Cinematic Universe. Pur essendo ambientata nella timeline alternativa vista in Avengers: Endgame, infatti, è stato confermato che lo show Disney+ si collegherà direttamente a Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Intervistato da Bloomberg per parlare dell'imminente lancio di Disney+, piattaforma su cui usciranno tutte le serie del MCU, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha rivelato che gli eventi dello show confluiranno nel sequel di Doctor Strange. "Non sono sicuro di averlo già rivelato. Ma lo fa." ha detto Feige.

In effetti fino a questo momento eravamo a conoscenza del fatto che WandaVision si sarebbe collegata al film di Scott Derrickson, ma non era stato detto ancora nulla sull'eventuale impatto di Loki sul resto della saga.

Descritto come il primo film horror del MCU dallo stesso regista, Doctor Strange in the Multiverse of Madness a questo punto diventa anche uno degli snodi principali per la trama della prossima Fase del franchise Disney, che per la prima volta dovrà essere seguito sia al cinema che in streaming.

La serie con Tom Hiddleston debutterà su Disney+ nella primavera del 2021 e vedrà il Dio dell'Inganno a spasso nel tempo, com'era stato anticipato dalla prima immagine di Loki. Lo show sarà composto da sei puntate da 1 ora.